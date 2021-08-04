Психотерапевт рассказал, когда лучше брать отпуск

Время для отпуска стоит выбирать в зависимости от степени активности человека. Об этом «Радио 1» рассказал доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

По его словам, для физически активных людей и тех, кто склонен к малоподвижному отдыху, предпочтительное время года для отпуска будет разным.

Любителям много двигаться и общаться с природой психотерапевт порекомендовал брать отпуск ближе к осени, чтобы избежать сильной жары и позволить себе активно проводить время в путешествиях.

Тем же, кто предпочитает полежать на пляже или побывать в санатории, лучше идти в отпуск летом.

Кроме того, Владимир Файнзильберг предложил по возможности делить отпуск на две части, одну из которых использовать в конце лета, вторую – осенью. При этом те, кому нравится активный зимний отдых, могут запланировать одну половину отпуска на соответствующие месяцы.

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