Золотая медалистка Олимпиады оказалась сотрудницей Кремля

Трёхкратная олимпийская чемпионка, по словам представителей администрации президента РФ, прервала свою работу в Кремле, чтобы поучаствовать в Олимпиаде в Токио.

Александра Пацкевич занимает должность в высших чинах российской власти. В Кремле с гордостью заявили что их сотрудница завоевала золото в Токио.

"Она [Александра Пацкевич] наша сотрудница", — рассказали РИА "Новости" в Кремле.

Собеседник агентства объяснил, что синхронистка взяла отпуск за свой счёт, чтобы усиленно тренироваться перед соревнованиям в Токио.

Чем именно в администрации президента РФ занимается Пацкевич, сообщать не стали.

Российские спортсменки, выступающие в дисциплине синхронное плавание, сегодня завоевали для нашей сборной 18-е по счёту золотую медаль в групповых соревнованиях на Олимпиаде в Токио.

В копилке у сборной Российского олимпийского комитета уже 19 золотых медалей. Последнюю завоевал борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев.

Сегодня серебро взяли спортсмены в пляжном волейболе. Серебро в художественной гимнастике для спортсменки Дины Авериной стало обидной наградой, так как гимнастка и её тренеры считают решение судей несправедливым. По этому поводу уже разразился скандал.

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