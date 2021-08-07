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Гады! — Мария Захарова прокомментировала скандал с российской гимнасткой

Спорт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмущена судейский решением, в результате которого российская спортсменка осталась без золота.

Гады! — Мария Захарова прокомментировала скандал с российской гимнасткой

Впервые с 1996 года российские спортсменки, выступающие в дисциплине художественная гимнастка, уезжают с Игр без "золота".

Этот проигрыш многие считают незаслуженным, так как Дина Аверина блестяще продемонстрировала свою программу, тогда как её соперница из Израиля допустила непростительную ошибку, уронив ленту по ходу финального выступления.

На эту тему поспешила высказаться Мария Захарова, похвалив тренера российский сборной по гимнастике. 

"Ирина Винер — непререкаемый авторитет в мире спорта. Да и вообще в мире. Своим талантом, трудом, умом, характером, волей и верой создала галактику под названием "современная художественная гимнастика". Почитайте, что она говорит о судействе и причинах отношения к российскому спорту. А я добавлю только одно: ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира", — написала дипломат в своём Telegram-канале.

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Дина Аверина: «Обидно и больно за несправедливость»
Автор: Елена Былкина
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