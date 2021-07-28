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"Школьные" выплаты по 10 тыс. рублей начнут перечислять со 2 августа

Общество » Семья » Кошелек

Выплаты на школьников в размере 10 тыс. рублей начнут перечислять со 2 августа. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Напомним, что изначально выплаты российским семьям были запланированы на 16 августа.

Глава государства заявил, что более раннее проведение выплат даст родителям возможность не спеша подготовиться к учебному году.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что технически всё готово к осуществлению выплат на 17 млн детей уже со 2 августа.

На выплаты школьникам правительство выделило более 204 млрд рублей.

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Путин поручил начать "школьные" выплаты со 2 августа
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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