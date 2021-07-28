Пригожин рассказал о роли россиян в мире

Журналисты британского BBC намерены снять документальный фильм о жизни ливийских граждан. В связи с этим сотрудники телерадиовещательной корпорации направили петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину запрос о том, какую роль играют россияне в судьбе африканской страны.

Пресс-служба компании "Конкорд" обнародовала комментарий бизнесмена. Пригожин заявил, что Россия помогает жителям других стран, неся мир и добро, чего нельзя сказать о США. При этом стоит отметить, что Вашингтон, по мнению предпринимателя, нанес Ливии огромный ущерб, начиная с убийства лидера страны Муаммара Каддафи и заканчивая развязыванием гражданской войны.

"Русские несут миру добро и справедливость. Американцы же, напротив, — огромное количество зла. Начиная от бомбежки Хиросимы и Нагасаки, заканчивая захватом множества стран и навязыванием им своей "демократии", — заявил Пригожин.

Кроме того, бизнесмен отметил, что США ответственны также за "несметное количество террористов в стране", которые, по его мнению, в данный момент интегрированы во власть.

Евгений Пригожин подчеркнул, что иностранные государства с США во главе после наступления шаткого мира снова пытаются наполнить территорию Ливии группами боевиков, которым поставляет оружие и оказывает поддержку Вашингтон.

Также бизнесмен отметил, что "не слышал ничего о нарушении прав человека в Ливии со стороны россиян" и предложил обратиться в российский Фонд борьбы с репрессиями для получения информации касательно нарушения прав человека Вашингтоном и его партнерами по всему миру.

"Я ничего не слышал о нарушении прав человека в Ливии со стороны россиян и уверен, что это абсолютная ложь. Но если вы хотите подробный список таких нарушений со стороны США и их союзников по всему миру, то я рекомендую вам обратиться в Фонд борьбы с репрессиями за более подробными комментариями. Или к Максиму Шугалею, который без суда и следствия был брошен в ливийскую тюрьму Митига, где пережил лишения и пытки, и больше других знает о нарушении прав человека в этой стране. Мой вам совет, оперируйте фактами, а не вашими русофобскими настроениями", — заключил он.