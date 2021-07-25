В Госдуме размышляют о возвращении в паспорт графы "национальность"

Предполагается, что вписать свою национальность в главный документ гражданина РФ захотят представители малых коренных народов.

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов признаёт, что данный вопрос вызывает много споров, однако есть в этом решении и определённые плюсы.

"Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Сходу решения нет. Есть те, кто за. Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определённые преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности. Но сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть", — объяснил Гильмутдинов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

В качестве примера представитель Госдумы привёл правила, действующие в республике Татарстан. Там разрешается вписывать своё имя на татарском языке.

Гильмутдинов отметил, что пока такое возможное нововведение рассматривается с учётом пожеланий самого гражданина.

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