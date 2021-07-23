Шамана, который шёл "изгонять" Путина, могут отправить на принудительное лечение

Александра Габышева, который прославился своими "походами на Москву" с целью "изгнания" российского президента, могут отправить на принудительное лечение, сообщает ТАСС. Ранее по результатам эксперты его признали невменяемым.

Напомним, что Габышев стал ранее широко известен как "шаман-воин, идущий на Москву". Ещё в 2019 году он рассказывал следующее:

"Я иду изгонять Путина-демона. Ни одного волоса с его головы не упадёт. Физических страданий мы не имеем права причинять, это грех. Только устранение от власти, без всякого насилия. Насилия нельзя, даже над демоном" (цитата по bbc. com).

Габышев предпринял несколько попыток разной степени успешности, но до столицы так и не добрался. Зато "добрался" до внимания органов правопорядка: он стал фигурантом нескольких уголовных дел, касающихся

публичных призывов к экстремистской деятельности;

применения насилия в отношении представителя власти.

Как рассказал ТАСС координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников,

"В ходе прений сторон прокурор потребовал назначить Габышеву принудительные меры медицинского характера. Вынесение постановления суда по данному вопросу назначено на 26 июля".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.