Шедший изгнать Путина шаман признан невменяемым в ПНД

Так называемого "якутского шамана" Александра Габышева экспертиза признала невменяемым и особо опасным. Его защита просит повторной экспертизы с участием других специалистов.

В январе при принудительной госпитализации Габышев ранил полицейского самодельным клинком, и против него было возбуждено уголовное дело. Якутский психоневрологический диспансер решил в ходе экспертизы, что "шаман" не осознает фактический характер своих действий.

Адвокат Габышева Ольга Тимофеева говорит, что ее клиент выглядит заторможенным, общается мало и тихо. На голове у него рана от ушиба. Причинение ранения полицейскому он объясняет тем, что защищался.

В январе "шаман", который ранее предпринимал несколько попыток совершить поход на Москву "для свержения Путина", планирует возобновить экспедицию. "Из Якутска выйду на белом коне", — сказал он.