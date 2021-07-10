"Необычная Россия" глазами самых обычных россиян

Конкурс видеороликов "Необычная Россия" от новой социальной сети "ЯRUS" завершился. Из 100 финалистов жюри отобрало трех победителей.

Подошел к концу всероссийский конкурс видеороликов о самых необычных местах нашей страны. Жюри отсмотрело 5000 работ из 73 регионов, в финал прошло 100 участников. Выбрать трех победителей было совсем непросто. Колоссальное количество уникальных, красивых, познавательных, любительских видео прислали талантливые участники из каждого уголка нашей страны. Троих победителей ждут ценные призы, которые пригодятся для продолжения творческой карьеры.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо было снять короткий видеоролик о любом интересном месте, будь то ваша родная улица или целый регион. Работы конкурсантов публиковались на главной странице социальной сети "ЯRUS", где за время проведения набралось более 2,5 млн. просмотров. Целью конкурса организаторы назвали знакомство россиян со своей страной, особенно ее непарадной частью, которая не вошла в путеводители.

Победителем конкурса стал Сергей Руденко из Краснодарского края, станицы Варениковской.

Сергей провел виртуальную экскурсию по своей родной станице, попутно излагая простую истину о том, что красивую и интересную Россию не всегда нужно искать где-то далеко: иногда нужно просто открыть дверь и выйти из дома. За свой фильм автор получил квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro.

Второе место в конкурсе досталось тандему Анны Вагановой и Ольги Хомутовой из Орла.

Их видео — это экскурс в историю появления города при правлении Ивана Грозного. Девушки выиграли iPhone 12 Pro на 256gb.

Третье место забрал житель Волгоградской области Руслан Итакаев за необычный подход к съемке ролика об острове Сарпинском.

Автор внес в ролик частичку личного: он добавил к кадрам природы, снятым с квадрокоптера, семейные фотографии. Заканчивается ролик приглашением посетить Волгоградскую область и остров Сарпинский. За свой ролик Руслан получил цифровую камеру GoPro.

Все конкурсные ролики проекта можно посмотреть в соцсети "ЯRUS". Здесь вы найдете и тревел-зарисовки, и биографии известных путешественников, подборки документальных и художественных фильмов, и многое другое.