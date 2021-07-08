ОК: Москва возглавила рейтинг самых любвеобильных городов

8 июля в России празднуют День семьи, любви и верности. К этому празднику ОК решили выяснить, в каких российских городах больше всего пользователей, состоящих в отношениях.

Москва

Первое место в рейтинге городов с наибольшим количеством пар заняла Москва (18,3%). На втором месте оказался Барнаул (11%). Замыкает тройку лидеров Белгород (10,8%).

Одноклассники

Также соцсеть "Одноклассники" совместно с исследовательским центром ResearchMe провели опрос пользователей, с целью выяснить, как часто они знакомятся в интернете. В опросе приняли участие 1093 пользователя старше 18 лет.

В ходе опроса 48% респондентов отметили, что День семьи, любви и верности — хороший повод напомнить друг другу о своих чувствах, 44% ответили, что не отмечают этот праздник, а 8% и вовсе не знают о нём.

Можно ли найти любовь в Сети?

По данным опроса, 12% пользователей знакомятся через соцсети и ходят на свидания, а 18% знакомятся, но потом общаются только в интернете.

При этом 17% опрошенных рассказали, что раньше знакомились и ходили на свидания через соцсети, но сейчас находятся в постоянных отношениях. 40% пользователей, состоящих в отношениях, не знакомятся в социальных сетях.

Большинство опрошенных (35%) считают, что в соцсетях можно знакомиться только для лёгкого флирта. А для 30% это неплохая возможность завести знакомство, которое, возможно, перейдёт в крепкие отношения. 15% признались, что нашли вторую половинку через соцсети.