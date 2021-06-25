В ФАС рассказали, на сколько с 1 июля вырастут тарифы на ЖКУ

Ежегодно 1 июля в России повышаются тарифы на ЖКУ. В этом году средний рост по стране составит 3,3%. Для сравнения, в 2020 году цены поднялись на 3,1%.

Индексы роста тарифов в регионах устанавливает российское правительство. Например, предельный порог роста цен на ЖКУ установлен на уровне 6,5% в Чечне, а в Мурманской области — 3,2%. Тарифообразование происходит по принципу "инфляция минус", то есть увеличение размера платы не должно превышать уровень инфляции, который в этом году прогнозируется в пределах 4%. За соблюдением предельных индексов следит Федеральная антимонопольная служба, пишут "Известия".

При этом цены на разные коммунальные услуги растут по-разному. К примеру, тарифы на обращение с ТКО эксперты считают адекватными, а водоканалы недофинансированы по всей стране.

"Действительно, тарифы на холодную воду и канализацию самые низкие, хотя очистка сточных вод стоит немало денег. У водоканалов зачастую не хватает средств на качественные реагенты для очистки, модернизацию труб — ухудшается качество воды как в кранах граждан, так и в водоемах", — заявила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

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