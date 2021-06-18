Привить перед выборами: в Роспотребнадзоре допустили тотальную вакцинацию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после заседания ЦИК объявила о возможности внедрения обязательной вакцинации от COVID-19 для групп риска по всей России. По её словам, 18 июня на такой шаг пошли в Тульской области.

Ранее об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан объявили в Москве, Подмосковье и на Сахалине. Если ситуация с коонавирусом будет осложняться, то вакцинация от COVID-19 будет вводиться и в других регионах.

"Важно привить от коронавируса всех, кто будет участвовать в голосовании в сентябре", — заявила Попова.

Выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.

18 июня в России было выявлено 17 262 случая заражения коронавирусом. По мнению экспертов, в РФ наблюдается начало третьей волны пандемии.

Самая сложная ситуация в Москве — за последние сутки зафиксирован рекордный суточный прирост COVID-19. За сутки было выявлено 9 056 новых случаев.