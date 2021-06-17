Алла Бут доверит защиту своего мужа лучшим американским адвокатам

Алла Бут будет защищать в США интересы своего мужа Виктора Бута с группой профессиональных американских адвокатов. В данный момент она ведёт с ними переговоры. Это стало известно из достоверных источников, но детали пока не разглашаются.

Ранее в среду Алла Бут сообщила ТАСС, что семья российского бизнесмена обрела надежду на его возвращение после того как Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве заявил, что на встрече с президентом США Джо Байденом обсуждался вопрос обмена осужденными и что в этой сфере могут быть найдены компромиссы.

"То, что вопрос обсуждался на саммите и была отмечена возможность нахождения компромиссов — это большое позитивное действие, первое такое действие за многие годы. Появилась надежда, что вопрос будет решен", — сказала она вчера РИА Новости.

Алла Бут также выразила благодарность бывшей судье Шире Шейндлин, которая в свое время назвала приговор россиянину чрезмерным и поддержала идею обмена Бута на заключенного в России американца Пола Уилана.

В 2021 году исполнится 13 лет с момента ареста в Бангкоке российского бизнесмена Виктора Бута и 11 лет — его экстрадиции в США. Тайское правительство, оказавшись под беспрецедентным политическим давлением американцев, пожелавших во что бы то ни стало заполучить Бута в свои руки, выдало его на расправу, пойдя "поперек" мнения даже собственной юстиции.

Десять лет назад МИД России так прокомментировал эту странную экстрадицию: "Вопреки двум решениям уголовного суда Таиланда, признавшего вину Бута недоказанной, этого гражданина Российской Федерации после более двух лет содержания в таиландской тюрьме выдали американским правоохранительным органам. Эти действия, по информации таиландских СМИ, произведены с одобрения правительства Таиланда. С точки зрения закона, произошедшее не может иметь рационального объяснения и оправдания".