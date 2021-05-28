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Российские школьники оказались лидерами по списыванию

Общество

Российские школьники оказались более изобретательны, чем школьники из других стран — им намного чаще удаётся списывать, заявил в эфире "Радио 1" председатель комитета Мосгордумы по науке и образованию, заслуженный учитель России Евгений Бунимович.

Российские школьники оказались лидерами по списыванию

"Я преподаю в школе почти полвека и могу сказать, что наши школьники — самые списывающие в мире. Раньше это вообще была тотальная история. И катастрофическая и для образования, и для воспитания, этики, для всего общества. Потому что очень сложно, например, убедить платить налоги гражданина, который привык обходить правила", — сказал Бунимович.

Введение ЕГЭ помогло улучшить эту ситуацию. Сейчас такого массового списывания уже нет.

Однако Бунимович отметил, что писать шпаргалки полезно, так как это помогает лучше запомнить информацию. Однако пользоваться ими на экзамене не стоит, в противном случае ученика просто выгоняют из класса.

"Контроль на экзамене очень серьёзный, а за шпаргалку просто выгоняют, и никакие апелляции не помогут. Ничего с этим сделать нельзя. Шпаргалка — это приговор", — отметил эксперт.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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