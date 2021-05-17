Картофель, мёд и чеснок нельзя хранить в холодильнике

Есть продукты, которые нельзя хранить в холодильнике. Из-за этого они могут быстро испортиться, а также потерять свои вкусовые свойства.

Специалисты в области правильного питания журнала My Health Reads утверждают, что в холоде нельзя держать картофель, так как крахмал превращается в сахар, а сами клубни теряют цвет.

Не выдерживает низких температур и высокой влажности чеснок. В таких условиях он быстро разлагается.

Оливковое масло тоже не стоит хранить в холодильнике, чтобы оно не стало мутным и не потеряло свои вкус и запах.

Ещё один продукт, которые не терпит холод, это мёд. При воздействии низких температур продукт становится твёрдым и комковатым.

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