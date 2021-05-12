Мировой суд Таганского района Москвы признал Telegram виновным в неудалении информации по требованию Роскомнадзора (РКН). Установлено, что мессенджер дважды нарушил законодательство.
По каждому из протоколов по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ назначен штраф в размере 2,5 млн рублей. Всего Telegram должен заплатить 5 млн, сообщает ТАСС.
По требованию РКН сайты или мессенджеры обязаны удалять запрещённый контент в течение 24 часов. Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге назначил соцсети "ВКонтакте" повторный штраф в размере 1,5 млн рублей.
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