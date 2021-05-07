Более 3 млн россиян не смогут выехать за рубеж из-за долгов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что на данный момент около 3,1 млн граждан России имеют временное ограничение на выезд за рубеж из-за долгов.

Всего с января по март ФССП смогла взыскать с должников 9 млрд рублей. В 2020 году эта цифра составляла 120 млрд рублей.

Из 3,1 млн человек долги по алиментам имеют 255 тыс. россиян. Также большое количество нарушений по кредитам и коммунальным платежам.

Приставы ограничивают возможность выезда из России при долге свыше 30 тыс. рублей. Для неплательщиков алиментов эта цифра составляет 10 тыс. рублей, напоминает ФССП.

Проверить информацию о существующих задолженностях можно на сайте ФССП.