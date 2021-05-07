Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что на данный момент около 3,1 млн граждан России имеют временное ограничение на выезд за рубеж из-за долгов.
Всего с января по март ФССП смогла взыскать с должников 9 млрд рублей. В 2020 году эта цифра составляла 120 млрд рублей.
Из 3,1 млн человек долги по алиментам имеют 255 тыс. россиян. Также большое количество нарушений по кредитам и коммунальным платежам.
Приставы ограничивают возможность выезда из России при долге свыше 30 тыс. рублей. Для неплательщиков алиментов эта цифра составляет 10 тыс. рублей, напоминает ФССП.
Проверить информацию о существующих задолженностях можно на сайте ФССП.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.