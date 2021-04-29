Синоптики обещают россиянам тёплую погоду в мае

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в мае на всей территории страны ожидается температура выше нормы.

"На всей территории страны температура около и выше нормы… Мы видим этот прогноз в розовом цвете", — заявил Вильфанд на пресс-конференции.

На карте Гидрометцентра розовый цвет означает положительное отклонение температуры. Только в северо-западной части Европейской России температура будет близка к норме.

Также Вильфанд заявил, что советует россиянам на майских выходных отдыхать на Юге России или в Сибири. Вместе с тем, купальный сезон открывать пока рано — температура воды повысится до 20 градусов в середине июня.

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