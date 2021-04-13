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Пригожин с иронией ответил на хамство Милова

Общество

Владимир Милов решил проигнорировать постановление суда о выплате компенсации за оскорбление бизнесмена Евгения Пригожина.

Пригожин с иронией ответил на хамство Милова

12 апреля Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск Евгения Пригожина и признал высказывания Милова в адрес предпринимателя порочащими и недостоверными. В связи с этим Милов должен выплатить бизнесмену моральную компенсацию в размере 350 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Однако Милов не согласился с постановлением суда и заявил, что не будет выплачивать компенсацию, при этом позволив себе резкие слова "свинья" и "урод" в адрес Пригожина. Высказывания Милова не остались незамеченными: представители "Конкорда" отметили, что подобные заявления могут повлечь за собой уголовную ответственность, а юристы бизнесмена уже готовят новый иск.

По поводу заявления Милова высказался и сам Пригожин:

"Мои юристы правильно отрабатывают ситуацию. Они подключили экспертов, которые сделали мне антропометрические замеры — искали характерные признаки крупного парнокопытного. Этих признаков они не обнаружили. Что касается слова "урод", то эксперты также подробно исследовали мои внешние признаки и не нашли выраженных уродств, в том числе — на обычно скрытых одеждой частях тела", — отметил бизнесмен.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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