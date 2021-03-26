Маргарита Симоньян сопоставила русских и американцев

Своими наблюдениями о разнице между американцами и россиянами в эфире "России 1" поделилась главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"В России человеческие отношения изначально строятся на базе любви: к старикам, к детям, мужчины к женщине, друг к другу. В Америке — эти же отношения базируются на правилах", — полагает обучавшаяся в Америке журналист.

Именно поэтому в России, по ее словам, осуждают тех, кто отдает родителей в интернаты, а в США это нормальная практика. Зато американцы жестче осуждают супружеские измены, потому что это "правило".

"У россиян есть духовно-нравственный код. В русском языке есть слово "душевность", которого нет в английском", — утверждает Симоньян. По ее мнению, ценности российского общества устойчивы столетиями, а в Америке сменяются очень быстро.