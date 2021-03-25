Привился - получи значок!

Значок с надписью Vaccinated (в переводе с английского — вакцинированный) можно будет получить людям, которые привились от "ковида" на территории Московской области.

Отличительный знак будут выдавать почти во всех прививочных пунктах региона. Акция организована газетой "Подмосковье сегодня". Значок даст окружающим понять, что гражданин привит и не является носителем инфекции.

Кроме того, организаторы рассчитывают, что акция мотивирует, тех кто ещё не решил, готов сделать укол или нет.

Ранее подобная идея была реализована в Италии. Сначала значок "Я вакцинирован" там начали носить медики. Потом тренд подхватили и местные жители.