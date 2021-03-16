Российский космонавт Анна Кикина стала прообразом куклы Барби

Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина послужила прообразом для куклы Barbie, сообщила госкорпорация.

"Кукла Barbie-космонавт выпущена эксклюзивно по образу Анны Кикиной в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа "Орлан". Кукла представлена в единственном варианте и не предназначена для продажи", — говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".

Отмечается, что бренд Barbie выбрал Кикину в качестве прообраза, так как "девушка вдохновила его своими талантами, успехами и личными качествами". А первую куклу Barbie-космонавт в 1965 году посвятили полету первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.