Второй чрезвычайный и внеочередной съезд организации "За права человека" принял решение о ликвидации организации.
"Мы, делегаты Съезда, представители 35 региональных отделений национальной общественной организации "За права человека" … принимаем решение о роспуске национальной общественной организации "За права человека", — сообщается в документе, принятом по итогам съезда.
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