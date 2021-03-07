Организация "За права человека" распущена в России

Второй чрезвычайный и внеочередной съезд организации "За права человека" принял решение о ликвидации организации.

"Мы, делегаты Съезда, представители 35 региональных отделений национальной общественной организации "За права человека" … принимаем решение о роспуске национальной общественной организации "За права человека", — сообщается в документе, принятом по итогам съезда.