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Стало известно, где будет сидеть Навальный

Общество

Алексея Навального в ближайшее время доставят во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии №2 города Покров. Об этом источник сообщил ТАСС.

"По имеющийся сейчас информации, Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покров. Сначала он пройдет карантин", — добавил источник.

Ранее блогеру заменили условный срок на реальный. Теперь ему предстоит отсидеть в колонии два года и четыре месяца.

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Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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