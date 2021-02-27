Алексея Навального в ближайшее время доставят во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии №2 города Покров. Об этом источник сообщил ТАСС.
"По имеющийся сейчас информации, Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покров. Сначала он пройдет карантин", — добавил источник.
Ранее блогеру заменили условный срок на реальный. Теперь ему предстоит отсидеть в колонии два года и четыре месяца.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийские врачи теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Многие решили купить российскую вакцину "Спутник V" по личным каналам.