Стало известно, где будет сидеть Навальный

Алексея Навального в ближайшее время доставят во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии №2 города Покров. Об этом источник сообщил ТАСС.

"По имеющийся сейчас информации, Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покров. Сначала он пройдет карантин", — добавил источник.

Ранее блогеру заменили условный срок на реальный. Теперь ему предстоит отсидеть в колонии два года и четыре месяца.