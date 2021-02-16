Навальный считает себя "самым милым подсудимым"

Алексей Навальный прокомментировал идею прокуратуры выделить в отдельное производство материалы о своих оскорбительных высказываниях об участниках процесса, сообщает РИА Новости.

"Серьезно? Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым", - заявил Навальный.