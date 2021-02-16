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Навальный считает себя "самым милым подсудимым"

Общество

Алексей Навальный прокомментировал идею прокуратуры выделить в отдельное производство материалы о своих оскорбительных высказываниях об участниках процесса, сообщает РИА Новости.

"Серьезно? Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым", - заявил Навальный.

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Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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