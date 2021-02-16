Алексей Навальный прокомментировал идею прокуратуры выделить в отдельное производство материалы о своих оскорбительных высказываниях об участниках процесса, сообщает РИА Новости.
"Серьезно? Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым", - заявил Навальный.
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