В Общественной палате РФ обсудят возвращение памятника Дзержинскому

Вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве обсудят завтра, 16 февраля, на профильной комиссии Общественной палаты Москвы с участием Общероссийской организации "Офицеры России".

Заметим, поначалу Председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой получил отказ на участие в этом обсуждении со ссылкой на то, что оно пройдет в закрытом режиме.

Сергей Липовой опубликовал на своем аакаунте в соцсети "Фейсбук" следующее сообщение:

"В пятницу утром увидел анонс, что данный вопрос будет обсуждаться на Комиссии Общественной палаты Москвы по гражданскому обществу. Сразу направил своё обращение о том, что наши представители, как инициаторы, хотели бы высказать свою позицию, довести мнение ветеранского сообщества, обосновать позицию и с исторической точки зрения. Обращение направили официально секретарю Общественной палаты Москвы Ремчукову, и председателю Комиссии Алексею Венедиктову.

С удивлением сегодня получили ответ из приемной Общественной палаты Москвы. Если коротко, то нам в участии отказали, сославшись на то, что обсуждение пройдет в закрытом режиме.

Обращаюсь ещё раз к председателю Комиссии Венедиктову и ко всем ее членам.

Мы, как инициаторы возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку площадь, как представители ветеранского сообщества, просим дать возможность высказаться по поводу нашей инициативы. И как она может обсуждаться без участия тех, кто это предложил? Странная позиция Общественной палаты Москвы, которая дистанцируется от ветеранской общественности.

Считаем, что обсуждение данного вопроса должно быть корректным, взаимоуважительным, с учётом мнений всех заинтересованных сторон".

Сегодня же, но уже позже в общественную организацию позвонили из Общественной палаты Москвы и сообщили, что изменили свою позицию, пригласив на завтрашнее мероприятие.

"Здравый смысл восторжествовал, благодарю руководство Общественной палаты Москвы за конструктивную позицию", — сообщил "Правде.Ру" Сергей Липовой.

Напомним, инициативу Общероссийской организации "Офицеры России" по восстановлению памятника Ф. Э. Дзержинскому на Лубянской площади в Москве, которую организация озвучивает уже не первый год, поддержали многие ветеранские, а также другие общественные и политические объединения, деятели культуры и искусства.