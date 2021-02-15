Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
НАТО планирует увеличить финансирование на активность у границ России
Туркам понравилась карта расширения влияния Анкары на Крым и Кубань
Дортмундскую "Боруссию" возглавит тренер мёнхенгладбахской команды
Порошенко потребовал вернуть ВСУ в Донбассе на прежние позиции
Занин объяснил, как был выбран состав на индивидуальную гонку ЧМ
В Крыму ребёнок по вине врача проглотил иглу
Грузины напали на украинцев в Польше
Трихолог рассказала на какие болезни может указывать перхоть
Боярского разыскивают судебные приставы

В Общественной палате РФ обсудят возвращение памятника Дзержинскому

Общество

Вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве обсудят завтра, 16 февраля, на профильной комиссии Общественной палаты Москвы с участием Общероссийской организации "Офицеры России".

В Общественной палате РФ обсудят возвращение памятника Дзержинскому

Заметим, поначалу Председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой получил отказ на участие в этом обсуждении со ссылкой на то, что оно пройдет в закрытом режиме.

Сергей Липовой опубликовал на своем аакаунте в соцсети "Фейсбук" следующее сообщение:

"В пятницу утром увидел анонс, что данный вопрос будет обсуждаться на Комиссии Общественной палаты Москвы по гражданскому обществу. Сразу направил своё обращение о том, что наши представители, как инициаторы, хотели бы высказать свою позицию, довести мнение ветеранского сообщества, обосновать позицию и с исторической точки зрения. Обращение направили официально секретарю Общественной палаты Москвы Ремчукову, и председателю Комиссии Алексею Венедиктову.

С удивлением сегодня получили ответ из приемной Общественной палаты Москвы. Если коротко, то нам в участии отказали, сославшись на то, что обсуждение пройдет в закрытом режиме.

Обращаюсь ещё раз к председателю Комиссии Венедиктову и ко всем ее членам.

Мы, как инициаторы возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку площадь, как представители ветеранского сообщества, просим дать возможность высказаться по поводу нашей инициативы. И как она может обсуждаться без участия тех, кто это предложил? Странная позиция Общественной палаты Москвы, которая дистанцируется от ветеранской общественности.

Считаем, что обсуждение данного вопроса должно быть корректным, взаимоуважительным, с учётом мнений всех заинтересованных сторон".

Сегодня же, но уже позже в общественную организацию позвонили из Общественной палаты Москвы и сообщили, что изменили свою позицию, пригласив на завтрашнее мероприятие.

"Здравый смысл восторжествовал, благодарю руководство Общественной палаты Москвы за конструктивную позицию", — сообщил "Правде.Ру" Сергей Липовой.

Напомним, инициативу Общероссийской организации "Офицеры России" по восстановлению памятника Ф. Э. Дзержинскому на Лубянской площади в Москве, которую организация озвучивает уже не первый год, поддержали многие ветеранские, а также другие общественные и политические объединения, деятели культуры и искусства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Александр Шторм, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Боярского разыскивают судебные приставы
IBU опубликовал предварительный состав на масс-старт ЧМ по биатлону
Пентагон рассказал о загадочных находках в местах крушения НЛО
Жителей Петербурга предупредили о похолодании до -25 градусов
Алекс Малиновский осчастливил Сергея Лазарева
"Краснодар" хочет заменить Рамиреса экс-игроком "Реала" Коэнтрау
Эксперт объяснил, с чем связаны выходки у Вечного огня
Деревянко прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации
Меган Фокс подарила возлюбленному необычный презент
План "Газпрома" сработал: Европа опустошает хранилища газа
Популярное
Российский шоу-бизнес
Стало известно, где похоронят звезду сериала "След"

Одинокий актёр, исполняющий в популярном сериале роль патологоанатома, ушёл из жизни 13 февраля.

Стало известно, где похоронят звезду сериала "След"
Соседов объяснил неожиданное награждение ЮрКисса 
Российский шоу-бизнес
Соседов объяснил неожиданное награждение ЮрКисса 
Здоровье и профилактика
Учёные назвали обязательный к употреблению продукт для сердечников
Российский шоу-бизнес
Я не в его поезде: Сергей Светлаков высказался о Навальном
Любовь Степушова План "Газпрома" сработал: Европа опустошает хранилища газа Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти воспользовались советским лайфхаком Василий Амирджанов Усам Оздемиров Брюссельская бюрократия глуха и заряжена на санкции Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
В Сети раскритиковали новый клип Михаила Галустяна
Евросоюз
Останется ли Германия "борделем" Европы
Аналитики рассказали о причинах активности ВМС США в Чёрном море
Военные новости
Аналитики рассказали о причинах активности ВМС США в Чёрном море
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников