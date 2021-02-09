На фоне пандемии всё чаще стали говорить о цифровизации страны, это касается и сферы услуг, и медицины, и образования. О плюсах и минусах цифровизации в интервью "Правде.Ру" рассказал сенатор от Орловской области, член Комитета по социальной политике, детский врач-онколог, заслуженный врач России Владимир Круглый.

"С моей точки зрения эта пандемия явилась катализатором цифровизации.

Удобно, когда многие услуги можно получить в режиме онлайн. Например, сайт Госуслуг сейчас стал более информативным, там можно получить многие услуги не выходя из дома.

Во-вторых, цифровизация коснулась системы здравоохранения.

Любой человек, независимо от благосостояния, может получить первичную консультацию дистанционно. При первом контакте с пациентом врач может поставить диагноз, назначить необходимые обследования. Конечно, телемедицину надо развивать, но всё-таки с началом пандемии эта форма общения "врач — пациент", "врач — врач" приобрела широкое распространение, для многих людей это очень удобный формат.

Возможность работать онлайн — тоже плюс. Мы сейчас даже приняли закон об удалённом формате работы.

Что касается образования, то у нас сейчас даже практика для студентов медицинского вуза проводилась дистанционно. Это, конечно, вынужденная мера. Такой формат обучения не эффективен.

В образовании, конечно, не все формы являются приемлемыми, хотя тоже часть, например, лекций, допустим, когда преподаватель читает по видеосвязи, то, наверное, это возможно. Хотя, конечно, всё-таки живое общение преподавателя и студента, а тем более учителя и школьника, более эффективно.

После отмены ограничений, некоторые формы обучения, наверное, отпадут, но какие-то скорее всего, сохранятся. Но то, что многие формы перешли на цифровой формат, мне кажется, это хорошо", — заключил собеседник "Правды.Ру".

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