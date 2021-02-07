Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
"Там нет любви": психолог о браке Арзамасовой и Авербуха
Венгрия одобрила для применения вакцину "Спутник V"
В Киеве ограбили квартиру продюсера трёх закрытых телеканалов
Сын Евгения Моргунова скрывает смерть матери 
Два вертолёта привлекли к тушению пожара на юге Москвы
На Тенерифе жестоко расправились с россиянином
Собчак высмеяла "новояз" директора "Российского движения школьников"
Пашаев рассказал, зачем Ефремова увезли в Москву
Мэр Пятигорска завёл Telegram-канал

У МЧС России появились сообщества в соцсетях TikTok и Likee

Общество » Соцсети

Одна из основных задач МЧС России — популяризация культуры безопасности. Спасатели ведут разъяснительную работу с населением на разных интернет-площадках.

У МЧС России появились сообщества в соцсетях TikTok и Likee

Ведомство уже представлено и активно взаимодействует с населением на одиннадцати интернет-площадках. В самых популярных социальных сетях и мессенджерах пресс-служба МЧС публикует новости, оперативные видео, истории ликвидации крупных происшествий, правила безопасности и другие интересные и полезные материалы.

Сегодня официальные сообщества МЧС России появились ещё на двух популярных социальных платформах. Это TikTok и Likee.

"На новых площадках уже публикуется полезный контент. Это челленджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки МЧС и многое другое", — сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России зарегистрировало учётную запись в социальной сети TikTok. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, зарегистрировать аккаунт в TikTok собирались уже давно.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Семейные кризисы - откуда они берутся
В Киеве ограбили квартиру продюсера трёх закрытых телеканалов
Сын Евгения Моргунова скрывает смерть матери 
Два вертолёта привлекли к тушению пожара на юге Москвы
Казахстану стал невыгоден Евразийский союз
На Тенерифе жестоко расправились с россиянином
Собчак высмеяла "новояз" директора "Российского движения школьников"
Пашаев рассказал, зачем Ефремова увезли в Москву
Мэр Пятигорска завёл Telegram-канал
Волков хочет стать чемпионом UFC
Популярное
Российский шоу-бизнес
Охлобыстин жёстко затроллил Навального, вспомнившего о нём в суде

В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.

Охлобыстин жёстко затроллил Навального, вспомнившего о нём в суде
На Грету Тунберг завели уголовное дело
Мир. Новости мира
На Грету Тунберг завели уголовное дело
Российский шоу-бизнес
Опубликовано завещание худрука "Ералаша" Бориса Грачевского
Правительство
Стало известно о скорой отставке Силуанова
Игорь Буккер Четыре мутанта коронавируса Игорь Буккер Павел Новиков Торговые сигналы рынка Forex. Что это такое? Павел Новиков Любовь Степушова "Весь мир с Навальным!" У Евросоюза другие заботы Любовь Степушова
Здоровье и профилактика
Мясников посоветовал не принимать таблетки для снижения давления
Здоровье и профилактика
Польза и вред чеснока: китайцы поделились секретом
Саакашвили: Украина скоро потеряет Херсон и Мариуполь
Бывший СССР
Саакашвили: Украина скоро потеряет Херсон и Мариуполь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников