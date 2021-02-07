У МЧС России появились сообщества в соцсетях TikTok и Likee

Одна из основных задач МЧС России — популяризация культуры безопасности. Спасатели ведут разъяснительную работу с населением на разных интернет-площадках.

Ведомство уже представлено и активно взаимодействует с населением на одиннадцати интернет-площадках. В самых популярных социальных сетях и мессенджерах пресс-служба МЧС публикует новости, оперативные видео, истории ликвидации крупных происшествий, правила безопасности и другие интересные и полезные материалы.

Сегодня официальные сообщества МЧС России появились ещё на двух популярных социальных платформах. Это TikTok и Likee.

"На новых площадках уже публикуется полезный контент. Это челленджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки МЧС и многое другое", — сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России зарегистрировало учётную запись в социальной сети TikTok. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, зарегистрировать аккаунт в TikTok собирались уже давно.