МИД Австрии объяснил присутствие своего дипломата на суде по Навальному

На заседании суда, рассматривающего вопрос о замене Алексею Навальному условного срока реальным, присутствуют около двадцати зарубежных дипломатов.

Такое пристальное внимание Запада к судьбе блогера вызвало в России удивление. В Мосгорсуде отметили, что это первый такой случай в судебной практике. Как правило, дипломаты присутствуют на судебном процессе, если в нём участвует гражданин страны, которую они представляют.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала обилие зарубежных дипломатов в судебном заседании по Навальному вмешательством во внутренние дела России. В МИД Австрии решили объяснить присутствие сотрудника своего дипломатического ведомства.

"Суд предоставил дипломатам возможность присутствовать в качестве наблюдателей в зале заседания. Этой возможностью воспользовались около дюжины европейских дипломатов, включая одну австрийку. Причина для этого — из первых рук получить информацию о там, как проходит судебное разбирательство", — заявили в МИД Австрии.

Также в ведомстве добавили, что Россия является участницей Европейской конвенции по правам человека. А соблюдение прав человека, по мнению австрийских дипломатов, не относится к внутренним делам России, передаёт РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что решение суда ожидается около 20:00 мск.