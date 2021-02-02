Для подготовки к ЕГЭ школьникам могут начать выдавать по 100 тыс. руб

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой создать в России систему бесплатного репетиторства.

Парламентарий считает, что школьникам для подготовки к ЕГЭ необходимо выдавать специальные сертификаты на сумму не менее 100 тысяч рублей для дополнительной подготовки по двум обязательным и двум профильным предметам, а также психологическую поддержку.

Напомним, ранее глава Всероссийского фонда образования заявил о фактической отмене ЕГЭ в 2021 году.