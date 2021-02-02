Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой создать в России систему бесплатного репетиторства.
Парламентарий считает, что школьникам для подготовки к ЕГЭ необходимо выдавать специальные сертификаты на сумму не менее 100 тысяч рублей для дополнительной подготовки по двум обязательным и двум профильным предметам, а также психологическую поддержку.
Напомним, ранее глава Всероссийского фонда образования заявил о фактической отмене ЕГЭ в 2021 году.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".