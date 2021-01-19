Малышева: не все домашние заготовки безопасны

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире "Первого канала" рассказала о смертельной опасности, которая может скрываться в домашних консервах.

Домашние заготовки могут содержать возбудителей ботулизма, который представляет собой острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему человека.

"Зима пришла, пора открывать домашние консервы. А в них может притаиться убийца без вкуса, без цвета, без запаха", — предупредила Малышева.

Особенно опасны, по мнению врача, консервы, в которых содержатся такие продукты, как морковь, свёкла или лук.

Малышева рекомендует употреблять домашние консервы в небольшом количестве, а после еды следить за своим самочувствием. В случае ухудшения состояния здоровья нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее Елена Малышева рассказала об опасных советах из интернета.