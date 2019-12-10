Елена Малышева рассказала об опасных советах из Интернета

Очередной выпуск программы "Жить здорово!" Елена Малышева посвятила опасности самолечения. В частности, речь о шла о вредных советах из Интернета.

Героиней программы выступила женщина, которая стала жертвой рекомендаций из Интернета.

По словам героини, у них с мужем произошло пищевое отравление. Так как ехать до врача было далеко, они стали искать советы в Интернете. Одна из рекомендаций заключалась в том, что нужно было заварить укроп с медом. Но от этого семейная пара стала чувствовать себя еще хуже.

Другой совет от отравления заключался в том, что нужно было приготовить отвар из мать-и мачехи и валерианы.

Соведущий Малышевой врач-невролог Дмитрий Шубин рассказал, что есть исследования, которые доказали, что отвар мать-и-мачехи обладает гепатотоксическим эффектом, то есть может повреждать ткань печени. Поэтому употреблять его при отравлении не стоит. Что касается валерианы, она никак не влияет на пищевую инфекцию.

Также в Интернете советовали выпить 25 мг активированного угля. Но на самом деле, чтобы абсорбировать токсины, нужно гораздо больше — целый стакан таблеток. Но такую дозу принять нереально, поэтому врачи не рекомендуют принимать абсорбенты.

При отравлении врачи рекомендуют пить больше воды, лучше маленькими порциями, и обратиться к врачу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге сотрудники "Ленты" попали в больницу с отравлением.