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Злоключения блогера в Судане: Варламов опять арестован

Общество

Сегодня российский блогер Илья Варламов, который ранее был задержан в Южном Судане и благополучно "с извинениями освобождён", опять сообщил о своём задержании.

Злоключения блогера в Судане: Варламов опять арестован

"Не пытайтесь покинуть Южный Судан. Сегодня утром меня и Петра Верзилова (основателя "Медиазоны - Прим.ред.) вызвали в министерство печати этой удивительной страны, где торжественно сообщили, что мы своими действиями испортили многовековую российско-южносуданскую дружбу, посему нас депортируют!" — написал он в своих соцсетях.

О судьбе спутников блогеров, среди которых супруга Варламова, по его словам, ему ничего не известно:

"Пока мы были в заключении, наши друзья поехали в племя мундари, где были запланированы съёмки, но на обратном пути их остановили на блокпосту и ОПЯТЬ арестовали. После этого никто не выходил на связь".

По данным российского посольства в Уганде, задержанные россияне находятся на территории военного лагеря и уже сегодня будут высланы из страны. Причина депортации пока неизвестна.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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