Задержанные в Южном Судане россияне освобождены

Вчера власти Южного Судана задержали российских блогеров Илью Варламова и Петра Верзилова, которые путешествовали по стране в сопровождении группы друзей-россиян.

Об этом в соцсети рассказал сам Варламов, который, несмотря на требование "людей в форме" сдать телефон, вёл практически прямой репортаж "из застенков".

Инцидент благополучно завершился уже к вечеру: туристов с извинениями отпустили.

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана", — добавила она.

Чуть позже и сам Варламов "отписался" у себя в блоге: