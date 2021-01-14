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Задержанные в Южном Судане россияне освобождены

Общество

Вчера власти Южного Судана задержали российских блогеров Илью Варламова и Петра Верзилова, которые путешествовали по стране в сопровождении группы друзей-россиян.

Об этом в соцсети рассказал сам Варламов, который, несмотря на требование "людей в форме" сдать телефон, вёл практически прямой репортаж "из застенков".

Инцидент благополучно завершился уже к вечеру: туристов с извинениями отпустили.

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана", — добавила она.

Чуть позже и сам Варламов "отписался" у себя в блоге:

Задержанные в Южном Судане россияне освобождены. пост
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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