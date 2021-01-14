Задержанные в Южном Судане россияне освобождены

Вчера власти Южного Судана задержали российских блогеров Илью Варламова и Петра Верзилова, которые путешествовали по стране в сопровождении группы друзей-россиян.
Об этом в соцсети рассказал сам Варламов, который, несмотря на требование "людей в форме" сдать телефон, вёл практически прямой репортаж "из застенков".
Инцидент благополучно завершился уже к вечеру: туристов с извинениями отпустили.
Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана", — добавила она.
Чуть позже и сам Варламов "отписался" у себя в блоге:
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.