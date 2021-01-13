В Южном Судане задержали Илью Варламова и Петра Верзилова

В Южном Судане были задержаны блогер Илья Варламов и основатель ""Медиазоны" Пётр Верзилов. Сейчас они находятся в полицейском участке.

Как сообщается в материале, размещённом в блоге Варламова в livejournal. com, помимо самого Ильи задержали его супругу Любовь, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева, Петра Верзилова и бизнесмена Вадима Гинзбурга.

По словам Варламова, в в аэропорту Капоэты к ним подошли некие люди, вероятно, военные, и стали обыскивать их багаж. Там они обнаружили пульт от дрона, при этом сам дрон у блогера ранее забрали в другом аэропорту. Россиян обвинили в том, что они запускали дрон, после чего сняли с самолёта и задержали.

Затем, Илью и компанию доставили в некое отделение, где позже объявили, что они арестованы. Блогер сообщил, что в настоящее время задержанные ожидают полного досмотра.