Принц Гарри и Меган Маркл ушли из социальных сетей

Принц Гарри и Меган Маркл решили навсегда покинуть социальные сети и больше не использовать их для ведения личных страниц и продвижения своих проектов.

В частности, пара отказалась от ведения аккаунтов на площадках Twitter, Facebook и Instagram. К слову, в их официальном Instagram-аккаунте с 10,4 миллиона подписчиков последняя запись датирована 30 марта 2020 года. В этом посте Гарри и Меган благодарят сообщество за поддержку и сообщают, что "пока вы нас здесь не увидите". Именно в это время они отказались от королевских титулов и начали самостоятельную, независимую от Британского королевского дома жизнь.

"У них нет планов использовать социальные сети для своего нового фонда Archewell, и очень маловероятно вернуться на платформы в личном качестве", — цитирует The Times слова источника из окружения Гарри и Меган.

В качестве возможной причины отказа от соцсетей указывается негатив и троллинг, распространённый в интернет-пространстве. Ранее Меган Маркл жаловалась, что ещё в 2019 году стала излюбленным объектом интернет-троллей. Принц Гарри также высказывался, что соцсети "отвлекают от того, на чём мы должны сосредоточиться".

Любопытно, что новость об этом решении Гарри и Меган появилась на фоне сообщений о блокировке аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter, Facebook и Instagram, отмечает издание.