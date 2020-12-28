Синоптики прогнозируют раннюю весну в 2021 году

В следующем году весна может наступить раньше срока, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Зима, скорее всего, будет менее продолжительной, но более холодной, чем обычно. Погодные изменения связаны с процессами глобального потепления.

По словам Евгения Тишковца, повышение температуры будет раньше, чем это было в прошлом году, сообщает Deita. ru.

Так, в марте 2021 года ожидается, что температура воздуха повысится на три градуса. Возможно, что и в 2022 году весна наступит раньше срока, сообщают "Невские новости".

Стоит напомнить, что к концу 2020 году в Западной и Средней Сибири прогнозируется экстремально низкое снижение температуры - до 50 градусов мороза. Это будет близко к рекордному показателю, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.