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Диетолог Ольга Капийчук составила целебное меню на 1 января

Общество

В первый день нового года многие люди сталкиваются с последствиями праздничного застолья. О том, что лучше включить в меню 1 января, чтобы организм быстрее восстановился, в эфире "Радио 1" рассказала диетолог-консультант Ольга Капийчук.

Диетолог Ольга Капийчук составила целебное меню на 1 января

"Очень хорошо из нашего организма токсины выводит зелень, различные салаты. Сейчас, слава богу, даже зимой у нас огромный ассортимент, и вы можете приготовить себе зелёный салат. И там должны быть не только огурцы и помидоры. Салат — это зелёные листья: китайская капуста, салат латук. Всё, что есть на "зелёных" полках в магазинах — всё туда пойдёт. Это даст вам лёгкость, даст работу вашему кишечнику и выведет токсины", — сказала диетолог.

Также в меню на 1 января можно включить лёгкий суп из овощей, это позволит восстановить водный баланс.

Кроме того, будет полезно выпить травяной чай. Этот напиток обладает антиоксидантными свойствами, он поможет избавиться от последствий похмелья и переедания.

В течение дня нужно пить много воды.

1 января не стоит есть борщи и солянки, так как это очень жирные блюда, они только создадут дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и печень. Жирную пищу лучше отложить до Рождества.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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