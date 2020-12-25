Эксперты назвали профессии, позволяющие стать миллионером до пенсии

Для того чтобы стать миллионером до выхода на пенсию, россиянам предложили присмотреться к профессии аналитика big data и консультанта по SAP и BIM-менеджменту. К такому выводу в результате исследования пришли специалисты Института прогрессивного образования.

Работа в данных сферах позволяет зарабатывать от 1,4 миллиона рублей. Эксперты проанализировали 150 тысяч вакансий.

На возможность высокого заработка также оказывают влияние регион, к которому относится вакансия, а также опыт кандидата, специализация и его профессиональные навыки, пояснила директор института Анна Маркс.

Соискатели должны соответствовать определённым требованиям. В первую очередь от них ожидаются постоянное повышение квалификации и желание осваивать новые навыки. Продвижение в данных отраслях и рост доходов потребуют постоянного изучения новых технологий, сообщает РБК.