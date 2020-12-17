Почему россияне не могут заменить мигрантов на стройках?

За последний год число мигрантов в России снизилось почти в два раза. На данный момент в стране не более шести миллионов гастарбайтеров. При этом несмотря на рост безработицы, россияне не спешат заменить мигрантов на стройке.

О том, с чем это связано, в интервью "Правде.Ру" рассказал председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.