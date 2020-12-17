За последний год число мигрантов в России снизилось почти в два раза. На данный момент в стране не более шести миллионов гастарбайтеров. При этом несмотря на рост безработицы, россияне не спешат заменить мигрантов на стройке.
О том, с чем это связано, в интервью "Правде.Ру" рассказал председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"У нас ЖКХ и строительная сфера испытывают сейчас серьёзные трудности. В регионах бьют тревогу, потому что из-за ограничительных мер, введённых на фоне пандемии COVID-19, многие мигранты вернулись на родину, и въехать сейчас не могут.
С одной стороны, у нас по официальным данным около трёх миллионов безработных, есть вакантные места. Люди не идут работать либо из-за низких зарплат, либо они не соответствуют квалифицированным требованиям со стороны работодателя, а это уже вопрос соответствующих специалистов нашей образовательной системы. Многие сейчас предпочитают, например, работать не на стройке, а курьерами, потому что эта сфера на фоне пандемии стала развиваться и пользоваться спросом.
Ещё одна причина — слабая работа служб занятости. Для наших граждан не организован этот процесс. Например, в Москве нехватка строителей. Пожалуйста, на эти деньги можно было бы найти абсолютно точно тех, кто проживает в Подмосковье или в соседних регионах — Тульской, Смоленской, Калужской областях — и обеспечить работу вахтовым методом. Тогда граждане бы нашей страны получили работу, а это и борьба с бедностью, борьба с безработицей, повышение покупательной способности населения. Но наши службы занятости работают как статисты.
Я считаю, что надо правильно использовать все имеющиеся возможности, донести всю информацию до тех, кто ищет работу у нас, и организовать процесс таким образом, чтобы в первую очередь трудоустроить наших граждан", — пояснил собеседник "Правды. Ру".
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