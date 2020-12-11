Имя Юрия Лужкова, который занимал высокую должность с 1992 по 2010 год, увековечили на мемориальной доске.
Памятную табличку повесили на стене дома №48 на третьей Тверской-Ямской улице, где проживал бывший руководитель столицы.
Опальный градоначальник скончался ровно год назад в Мюнхене после операции на сердце. Юрия Михайловича похоронили на Родине.
Возглавила памятную церемонию супруга экс-мэра Елена Батурина. Исхудавшую женщину сопровождали дочери — Елена и Ольга.
"Сегодня много прозвучало слов о том, в какой тяжелейший, сложнейший период Юрий Михайлович возглавил столицу нашей Родины. Это были одни из самых тяжелых лет для нас, для москвичей… Слава Богу, это все в прошлом… Благодаря работе Юрия Михайловича Лужкова. Яркий политик, общественный деятель и крепкий хозяйственник. Благодаря этим его качествам Москва развивалась, росла, становилась лучшим городом Земли", — произнёс торжественную речь председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.