Осунувшаяся Батурина устроила уголок памяти Лужкова в Москве

Имя Юрия Лужкова, который занимал высокую должность с 1992 по 2010 год, увековечили на мемориальной доске.

Памятную табличку повесили на стене дома №48 на третьей Тверской-Ямской улице, где проживал бывший руководитель столицы.

Опальный градоначальник скончался ровно год назад в Мюнхене после операции на сердце. Юрия Михайловича похоронили на Родине.

Возглавила памятную церемонию супруга экс-мэра Елена Батурина. Исхудавшую женщину сопровождали дочери — Елена и Ольга.