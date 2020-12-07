Беглов: "Локдаун близко"

Ещё немного — и Санкт-Петербург пересечёт "красную черту", за которой в городе придется вводить тотальный локдаун.

Несмотря на то, что поликлиники и больницы северной столицы работают на пределе, город неумолимо приближается к тотальному локдауну.

"Совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией — это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила", — сказал сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, обратившись к жителям города по радио.

На данный момент "ковидный" коечный фонд готов принять до 11 тысяч больных, в случае дальнейшего обострения ситуации это количество может быть увеличено до 13 тысяч. Но дальше уже маячит локдаун.

"До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с COVID-19. Дальше — "красная черта", за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим", — прокомментировал текущую ситуацию Александр Беглов.

По данным Оперативного штаба, на 7 декабря в Санкт-Петербурге зафиксирован 3741 новый случай коронавируса.