Сотрудники МВД наведались к итальянцу по поручению Путина

Итальянский преподаватель Валерио Дзанетти, проживающий последние семь лет в Красноярске, встретился с сотрудниками МВД.

Ранее он обратился в прямом эфире к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.