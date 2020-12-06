Итальянский преподаватель Валерио Дзанетти, проживающий последние семь лет в Красноярске, встретился с сотрудниками МВД.
Ранее он обратился в прямом эфире к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
"Достигнута договоренность, что итальянский волонтёр в ближайшее время представит все документы, после чего вопрос о его приеме в гражданство в Российской Федерации будет рассмотрен в возможно короткий срок", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.