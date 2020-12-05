Уровень эмоционального настроения у россиян в преддверии Нового года снизился ниже нормы. К такому выводу пришли психологи из МГУ на основе своего исследования.
По мнению специалистов, на снижение настроения повлияла общая усталость и стресс к концу года, а также пандемия коронавируса.
"Причинами отсутствия новогоднего настроения могут выступать общая усталость и утомление, нарастающие к концу года. При этом уровень физической нагрузки, который также необходим для обеспечения психологического благополучия, сейчас снижен", — пояснили психологи.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.