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Праздника не будет: стресс лишил россиян новогоднего настроения

Общество

Уровень эмоционального настроения у россиян в преддверии Нового года снизился ниже нормы. К такому выводу пришли психологи из МГУ на основе своего исследования.

По мнению специалистов, на снижение настроения повлияла общая усталость и стресс к концу года, а также пандемия коронавируса.

"Причинами отсутствия новогоднего настроения могут выступать общая усталость и утомление, нарастающие к концу года. При этом уровень физической нагрузки, который также необходим для обеспечения психологического благополучия, сейчас снижен", — пояснили психологи.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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