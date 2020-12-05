Праздника не будет: стресс лишил россиян новогоднего настроения

Уровень эмоционального настроения у россиян в преддверии Нового года снизился ниже нормы. К такому выводу пришли психологи из МГУ на основе своего исследования.

По мнению специалистов, на снижение настроения повлияла общая усталость и стресс к концу года, а также пандемия коронавируса.