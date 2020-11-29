Школьник из Норильска украл у родителей 320 тысяч рублей на игры

В Норильске 9-летний школьник оставил родителей без накоплений на "чёрный день".

Мальчик увлёкся игрой Bleach: Immortal Soul, которую скачал на свой планшет. Он умудрился привязать к игре банковскую карту родителей и начал бесконтрольно покупать игровые предметы.

Уже через несколько дней родители заметили, что с их счёта пропали 320 тысяч рублей. Отец ребёнка нанял адвоката и обратился в Google. Компания пошла навстречу родителям и вернула деньги.