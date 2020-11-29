В Норильске 9-летний школьник оставил родителей без накоплений на "чёрный день".
Мальчик увлёкся игрой Bleach: Immortal Soul, которую скачал на свой планшет. Он умудрился привязать к игре банковскую карту родителей и начал бесконтрольно покупать игровые предметы.
Уже через несколько дней родители заметили, что с их счёта пропали 320 тысяч рублей. Отец ребёнка нанял адвоката и обратился в Google. Компания пошла навстречу родителям и вернула деньги.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?