Близкий друг умершего сообщил о том, где будут отдавать последние почести легендарному артисту.
Актёр и кинокритик Марк Рудинштейн сообщил СМИ, что церемония прощания с выдающимся актёром пройдёт в театре Армена Джигарханяна в понедельник или во вторник.
Время сбора друзей и близких актёра для произнесения памятных речей будет определено позже.
"Думаю, похоронят на Новодевичьем кладбище", — передаёт слова Рудинштейна Telegram-канал "Подъём".
Место и время похорон ушедшего из жизни 6 ноября Михаила Жванецкого держалось в тайне. Неблагополучная эпидемиологическая обстановка не позволила провести многолюдные похороны.
Пандемия, возможно, помешает и многочисленным поклонникам Армена Джигарханяна проводить в последний путь своего кумира.
Ранее "Правда.Ру" писала, что похороны Михаила Жванецкого вызвали споры в Сети.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.