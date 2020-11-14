Рудинштейн объяснил, как Джигарханяна проводят в последний путь

Близкий друг умершего сообщил о том, где будут отдавать последние почести легендарному артисту.

Актёр и кинокритик Марк Рудинштейн сообщил СМИ, что церемония прощания с выдающимся актёром пройдёт в театре Армена Джигарханяна в понедельник или во вторник.

Время сбора друзей и близких актёра для произнесения памятных речей будет определено позже.

"Думаю, похоронят на Новодевичьем кладбище", — передаёт слова Рудинштейна Telegram-канал "Подъём".

Место и время похорон ушедшего из жизни 6 ноября Михаила Жванецкого держалось в тайне. Неблагополучная эпидемиологическая обстановка не позволила провести многолюдные похороны.

Пандемия, возможно, помешает и многочисленным поклонникам Армена Джигарханяна проводить в последний путь своего кумира.

Ранее "Правда.Ру" писала, что похороны Михаила Жванецкого вызвали споры в Сети.