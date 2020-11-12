В интернете обсуждают необычные похороны Михаила Жванецкого

Похороны сатирика Михаила Жванецкого не были похожи на стандартные похороны всенародно любимого кумира.

Прощание с писателем было немноголюдным, так как от поклонников юмориста информация о времени и месте похорон держалась в тайне. Этого требовали современные условия, связанные с пандемией COVID-19.

Компенсировать эту несоразмерную с величиной личности Жванецкого скоромность прощальной церемонии решили с помощью привлечения к похоранам военных.

Михаила Жванецкого, который воспринимается как человек, олицетворяющий целую эпоху в жизни нашей страны, почтили с помощью залпов в воздух и почётного караула.

"Был почетный караул, солдаты прошлись строевым маршем, оружейный салют из 12 залпов. Жванецкому воздали государственные почести. Он заслужил", — рассказал концертный директор сатирика Олег Сташкевич.

Не все интернет-пользователи оценили такой способ прощания с писателем. По мнению некоторых, военизированное представление было излишним и накак не вязалось с лисностью Михаила Жванецкого.

Другие граждане не увидели в том, что Жванецкого проводили таким способом, ничего плохого. Многие согласились с тем, что военные просто выразили уважение писателю-сатирику, имя которого неразрывно связано с нашей страной.