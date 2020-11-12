Пенсионерам напомнили о крайнем сроке замены банковской карты

В Пенсионном фонде России (ПФР) российским пенсионерам напомнили об обязательной замене банковской карты на ту, которая поддерживается национальной платёжной системой "Мир".

Нововведение касается всех живущих в России пенсионеров кроме тех, кто получает пособие по старости на сберкнижку.

"Россиянам, вышедшим на пенсию после 1 июля 2017 года необходимо изменить получение выплат с карт Visa или Mastercard на "Мир". После этого срока банк автоматически выдавал карту национальной платежной системы. Если граждане не привязывают новую карту к действующему счёту, а открывают в банке новый, об этом необходимо самостоятельно уведомить Пенсионный фонд", — говорится в сообщении ПФР.

В Фонде напомнили, что для своевременного получения выплат необходимо заранее сообщать новые реквизиты.