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Кохал, которую обвиняют в смерти мужа, жалуется на давление следствия

Детали чудовищного происшествия, когда супруга рэпера призналась, что расчленила труп мужа, до сих пор не прояснились.

Кохал, которую обвиняют в смерти мужа, жалуется на давление следствия

Вдова исполнителя Марина Кохал продолжает настаивать на том, что супруг умер от передозировки наркотиками. По её словам, она не хотела такой бесславной кончины музыканта, поэтому собиралась избавиться от трупа. Расчленённое тело Энди Картрайта нашли в морозильнике в его собственном доме.

Следствие с тех пор не сдвинулось с мёртвой точки.

Заложником страшной истории стал сын супругов. Так как Марина находится в тюрьме, мальчика отправили в детский дом.

Женщина просит передать сына её родственникам — матери или тёткам, однако ребёнок пока остаётся в учреждении для сирот.

Кохал заявляет, что таким образом следственные органы оказывают на неё давление.

"Не напишешь явку с повинной, твой ребёнок сгниет в детдоме, мать умрёт в тюрьме, и в этом будет твоя вина", — такие угрозы, по словам Марины, она слышит.

Женщина объясняет, что не согласится себя оговорить именно из-за сына.

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