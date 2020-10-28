Московский градоначальник считает ситуацию с распространением коронавируса в столице неустойчивой. Пока у мэрии нет планов вводить новые ограничения, но существующие будут продлены.
Перевод работников на "удалёнку" снизил загруженность городского транспорта на 40 процентов.
"Требование для московских компаний перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября. На дистанционный режим работы в Москве перешли более 1,22 млн человек. Благодаря этому количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40 процентов", — написал мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
Московские школьники продолжат на следующей неделе обучаться на "удалёнке".
"В течение следующей недели с 2 по 8 ноября 2020 года школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме. Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты ещё месяц — до 29 ноября 2020 года", — написал Собянин.
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